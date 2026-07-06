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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Jugendgruppe greift Jugendliche an und raubt Bauchtasche

Gelsenkirchen (ots)

Nachdem mehrere bislang unbekannte Jugendliche am Sonntagabend, 5. Juli 2026, im Stadtteil Altstadt auf zwei Gelsenkirchener einschlugen und eine Bauchtasche entwendeten, ermittelt die Polizei Gelsenkirchen wegen Raubes.

Die beiden Gelsenkirchener, ein 14-Jähriger und sein Begleiter im ähnlichen Alter, hielten sich gegen 20.20 Uhr am Leopold-Neuwald-Platz auf, als acht Jugendliche nach einem vorausgegangenen Streit auf die beiden zugingen und unvermittelt auf sie einschlugen. Im Zuge der körperlichen Auseinandersetzung nahm einer der Angreifer eine Bauchtasche mit den Wertsachen der beiden Jugendlichen an sich. Als Passanten auf die Situation aufmerksam wurden und die Polizei alarmierten, flüchteten die Personen in unbekannte Richtung.

Die Polizei Gelsenkirchen bittet Zeugen, die Angaben zu den Angreifern machen können oder sonstige Hinweise zum Sachverhalt haben, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0209 365 7512 oder bei der Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240 zu melden.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Kevin Bojahr
Telefon: +49 (0) 209 365-2013
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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