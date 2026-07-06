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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannter Handy- und Brillenräuber gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Raub in der Altstadt am frühen Sonntag, 5. Juli 2026, sucht die Polizei einen unbekannten Tatverdächtigen. Dieser war gegen 0.15 Uhr gemeinsam mit einem 32-Jährigen aus Bochum an der U-Bahn-Haltestelle am Hauptbahnhof in eine Straßenbahn der Linie 301 eingestiegen. Noch bevor die Bahn anfuhr, packte der Unbekannte den Bochumer, schlug ihn und entwendete dessen Mobiltelefon sowie seine Brille. Anschließend flüchtete der Angreifer wieder aus der noch stehenden Bahn zu Fuß in Richtung Innenstadt. Der 32-Jährige wurde leicht verletzt, verzichtete jedoch auf eine medizinische Behandlung.

Gesucht werden nun Zeugen, die Angaben zu dem Täter machen können. Der gesuchte Mann soll schwarze Haare gehabt haben und in schwarz gekleidet gewesen sein. Eine weitere Beschreibung liegt der Polizei nicht vor. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Gelsenkirchen unter den Telefonnummern 0209 365 8120 oder 0209 365 8240. Ermittlungen hinsichtlich möglicher Videoaufzeichnungen dauern darüber hinaus an.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Merle Trippelsdorf
Telefon: +49 (0) 209 365-2011
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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