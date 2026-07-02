Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugen nach Tankstellenraub gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise nach einem Tankstellenraub in Gelsenkirchen-Schalke.

Am frühen Donnerstagmorgen, 2. Juli 2026, verschaffte sich ein mit einer Sturmhaube maskierter Täter gegen 3 Uhr Zugang zu den abgeschlossenen Verkaufsräumen einer Tankstelle auf der Gewerkenstraße. Er suchte die Angestellte in einem hinteren Raum auf und forderte sie mit vorgehaltener Schusswaffe auf, Geld herauszugeben. Nachdem er aus der Kasse das Bargeld entnommen hatte, flüchtete er wieder in Richtung Grothusstraße / Gewerkenstraße.

Die Polizei sucht Zeugen, die zum genannten Zeitpunkt etwas Ungewöhnliches rund um die Tankstelle beobachtet haben. Entsprechende Hinweise nimmt die Kriminalpolizei telefonisch entgegen unter der 0209 365 8120 oder unter der 0209 365 8240.

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