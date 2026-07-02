PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugen nach Tankstellenraub gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise nach einem Tankstellenraub in Gelsenkirchen-Schalke.

Am frühen Donnerstagmorgen, 2. Juli 2026, verschaffte sich ein mit einer Sturmhaube maskierter Täter gegen 3 Uhr Zugang zu den abgeschlossenen Verkaufsräumen einer Tankstelle auf der Gewerkenstraße. Er suchte die Angestellte in einem hinteren Raum auf und forderte sie mit vorgehaltener Schusswaffe auf, Geld herauszugeben. Nachdem er aus der Kasse das Bargeld entnommen hatte, flüchtete er wieder in Richtung Grothusstraße / Gewerkenstraße.

Die Polizei sucht Zeugen, die zum genannten Zeitpunkt etwas Ungewöhnliches rund um die Tankstelle beobachtet haben. Entsprechende Hinweise nimmt die Kriminalpolizei telefonisch entgegen unter der 0209 365 8120 oder unter der 0209 365 8240.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Stephan Knipp
Telefon: +49 (0) 209 365-2015
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 01.07.2026 – 15:06

    POL-GE: Rücknahme einer Öffentlichkeitsfahndung

    Gelsenkirchen (ots) - Die Meldung der Polizei Gelsenkirchen "Öffentlichkeitsfahndung: Polizei sucht Zeugen und unbekannten Tatverdächtigen" vom 26. Juni 2026, 12.24 Uhr, wird hiermit zurückgenommen. Darin hatte die Polizei nach einem Diebstahl aus Arbeitsräumen im Wissenschaftspark in Ückendorf die Bevölkerung um Hinweise zur Identifizierung eines bis dahin unbekannten Mannes gebeten. Im Anschluss konnte ein ...

    mehr
  • 01.07.2026 – 11:46

    POL-GE: Streitigkeiten enden mit Unfall und einem Schwerverletzten

    Gelsenkirchen (ots) - Die Streitigkeiten zwischen zwei Gelsenkirchenern am Dienstag, 30. Juni 2026, in Rotthausen endeten mit einem Verkehrsunfall und einer schwerverletzten Person. Gegen 21.30 Uhr kam es zwischen einer 58-Jährigen und einem 79-Jährigen in einer Wohnung im Straßburger Weg zu einem verbalen Streit. Der Streit eskalierte und die 58-Jährige entfernte sich aus der Wohnung, ging zu ihrem Auto und ...

    mehr
  • 01.07.2026 – 10:48

    POL-GE: Widerstand nach Körperverletzung

    Gelsenkirchen (ots) - Ein 27-jähriger Gelsenkirchener muss sich nach einer Auseinandersetzung in der Altstadt wegen Widerstands und Körperverletzung verantworten. Der Mann war zuvor am Dienstag, 30. Juni 2026, gegen 18 Uhr mit einer Gruppe aus vier Personen an einer Parkbank an der Sellhorststraße / Weberstraße aneinandergeraten. Dabei schlug der 27-Jährige einen 39 Jahre alten Gelsenkirchener und verletzte ihn. Dann ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren