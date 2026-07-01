POL-GE: Rücknahme einer Öffentlichkeitsfahndung

Gelsenkirchen (ots) - Die Streitigkeiten zwischen zwei Gelsenkirchenern am Dienstag, 30. Juni 2026, in Rotthausen endeten mit einem Verkehrsunfall und einer schwerverletzten Person. Gegen 21.30 Uhr kam es zwischen einer 58-Jährigen und einem 79-Jährigen in einer Wohnung im Straßburger Weg zu einem verbalen Streit. Der Streit eskalierte und die 58-Jährige entfernte sich aus der Wohnung, ging zu ihrem Auto und ...

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