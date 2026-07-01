POL-GE: Rücknahme einer Öffentlichkeitsfahndung
Gelsenkirchen (ots)
Die Meldung der Polizei Gelsenkirchen "Öffentlichkeitsfahndung: Polizei sucht Zeugen und unbekannten Tatverdächtigen" vom 26. Juni 2026, 12.24 Uhr, wird hiermit zurückgenommen. Darin hatte die Polizei nach einem Diebstahl aus Arbeitsräumen im Wissenschaftspark in Ückendorf die Bevölkerung um Hinweise zur Identifizierung eines bis dahin unbekannten Mannes gebeten. Im Anschluss konnte ein 58-jähriger Tatverdächtiger ermittelt werden. Alle Medien, die die Fahndung elektronisch veröffentlicht haben, werden gebeten, die entsprechenden Bilder zu löschen.
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