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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Streitigkeiten enden mit Unfall und einem Schwerverletzten

Gelsenkirchen (ots)

Die Streitigkeiten zwischen zwei Gelsenkirchenern am Dienstag, 30. Juni 2026, in Rotthausen endeten mit einem Verkehrsunfall und einer schwerverletzten Person.

Gegen 21.30 Uhr kam es zwischen einer 58-Jährigen und einem 79-Jährigen in einer Wohnung im Straßburger Weg zu einem verbalen Streit. Der Streit eskalierte und die 58-Jährige entfernte sich aus der Wohnung, ging zu ihrem Auto und beabsichtige, loszufahren. Der 79-Jährige folgte der Frau, die mittlerweile im Auto saß und der Streit verlagerte sich auf den Garagenhof. Als die Gelsenkirchenerin schließlich losfuhr kam es zur Kollision mit dem 79-Jährigen, der durch das geöffnete Fenster ins Fahrzeug griff. Der Gelsenkirchener stürzte und verletzte sich dabei schwer.

Nach medizinischer Versorgung vor Ort wurde er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die 58-Jährige fuhr zunächst davon, konnte aber später von den eingesetzten Beamten angetroffen werden. Ihr Führerschein wurde sichergestellt und gegen sie ein Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Annika Langner
Telefon: +49 (0) 209 365-2014
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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