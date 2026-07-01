PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Widerstand nach Körperverletzung

Gelsenkirchen (ots)

Ein 27-jähriger Gelsenkirchener muss sich nach einer Auseinandersetzung in der Altstadt wegen Widerstands und Körperverletzung verantworten.

Der Mann war zuvor am Dienstag, 30. Juni 2026, gegen 18 Uhr mit einer Gruppe aus vier Personen an einer Parkbank an der Sellhorststraße / Weberstraße aneinandergeraten. Dabei schlug der 27-Jährige einen 39 Jahre alten Gelsenkirchener und verletzte ihn. Dann soll der 27-Jährige ein Messer gezogen und damit Stichbewegungen angedeutet haben. Bei Eintreffen der alarmierten Streifenwagen flüchtete der Mann zunächst und warf dabei auch das Messer weg. Polizeibeamte stoppten ihn und brachten ihn zu Boden. Anschließend bäumte er sich immer wieder auf und versuchte, sich den polizeilichen Maßnahmen zu entziehen, ehe er schließlich mit Handfesseln fixiert und zum Polizeigewahrsam gebracht wurde.

Das weggeworfene Messer konnten die Einsatzkräfte auffinden und sicherstellen. Die Ermittlungen dauern an.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Stephan Knipp
Telefon: +49 (0) 209 365-2015
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 30.06.2026 – 14:30

    POL-GE: Mann mit Baseballschläger verletzt - Zeugen gesucht

    Gelsenkirchen (ots) - Im Falle einer gefährlichen Körperverletzung in Hassel vom frühen Dienstag, 30. Juni 2026, sucht die Polizei nach einem unbekannten Täter sowie nach Zeugen. Gegen 1.30 Uhr war ein 52-jähriger Gelsenkirchener zu Fuß auf der Hestermannstraße unterwegs zu seinem geparkten Auto. Dort wurde er unvermittelt von einem ihm unbekannten Mann mit einem Baseballschläger geschlagen und verletzt. Der ...

    mehr
  • 30.06.2026 – 13:49

    POL-GE: Brand in Gartenlaube - Zeugen gesucht

    Gelsenkirchen (ots) - Polizei und Feuerwehr wurden am frühen Dienstagmorgen zu einer brennenden Gartenlaube in Gelsenkirchen-Horst alarmiert. Gegen 3.45 Uhr ging am Dienstag, 30. Juni 2026, der Notruf bei der Polizei ein. Ein Anwohner hatte Brandgeruch von der Harthorststraße gemeldet. Tatsächlich stand dort in einer Kleingartenanlage eine Laube in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand, die Polizei sicherte Spuren ...

    mehr
  • 30.06.2026 – 09:06

    POL-GE: Polizei beobachtet Drogenhandel und nimmt Tatverdächtigen vorläufig fest

    Gelsenkirchen (ots) - Polizeibeamte haben am Donnerstag, 25. Juni 2026, in der Altstadt einen 40-Jährigen vorläufig festgenommen, dem der Handel mit Drogen vorgeworfen wird. In einem Hinterhof an der Bismarckstraße konnten die Einsatzkräfte den Gelsenkirchener gegen 11.30 Uhr dabei beobachten, wie er sich offenbar mit Kunden zum Austausch von Geld gegen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren