Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Widerstand nach Körperverletzung

Gelsenkirchen (ots)

Ein 27-jähriger Gelsenkirchener muss sich nach einer Auseinandersetzung in der Altstadt wegen Widerstands und Körperverletzung verantworten.

Der Mann war zuvor am Dienstag, 30. Juni 2026, gegen 18 Uhr mit einer Gruppe aus vier Personen an einer Parkbank an der Sellhorststraße / Weberstraße aneinandergeraten. Dabei schlug der 27-Jährige einen 39 Jahre alten Gelsenkirchener und verletzte ihn. Dann soll der 27-Jährige ein Messer gezogen und damit Stichbewegungen angedeutet haben. Bei Eintreffen der alarmierten Streifenwagen flüchtete der Mann zunächst und warf dabei auch das Messer weg. Polizeibeamte stoppten ihn und brachten ihn zu Boden. Anschließend bäumte er sich immer wieder auf und versuchte, sich den polizeilichen Maßnahmen zu entziehen, ehe er schließlich mit Handfesseln fixiert und zum Polizeigewahrsam gebracht wurde.

Das weggeworfene Messer konnten die Einsatzkräfte auffinden und sicherstellen. Die Ermittlungen dauern an.

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