Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mann mit Baseballschläger verletzt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Im Falle einer gefährlichen Körperverletzung in Hassel vom frühen Dienstag, 30. Juni 2026, sucht die Polizei nach einem unbekannten Täter sowie nach Zeugen. Gegen 1.30 Uhr war ein 52-jähriger Gelsenkirchener zu Fuß auf der Hestermannstraße unterwegs zu seinem geparkten Auto. Dort wurde er unvermittelt von einem ihm unbekannten Mann mit einem Baseballschläger geschlagen und verletzt. Der Täter flüchtete anschließend unerkannt zu Fuß in Richtung Eppmannsweg. Der verletzte 52-Jährige wurde nach medizinischer Versorgung vor Ort zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise: Der Gesuchte ist etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, hat eine leicht dickliche Statur und war mit einem Tuch maskiert. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Telefonnummern 0209 365 7112 oder unter 0209 365 8240.

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