Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Brand in Gartenlaube - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Polizei und Feuerwehr wurden am frühen Dienstagmorgen zu einer brennenden Gartenlaube in Gelsenkirchen-Horst alarmiert. Gegen 3.45 Uhr ging am Dienstag, 30. Juni 2026, der Notruf bei der Polizei ein. Ein Anwohner hatte Brandgeruch von der Harthorststraße gemeldet. Tatsächlich stand dort in einer Kleingartenanlage eine Laube in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand, die Polizei sicherte Spuren vor Ort.

Da eine vorsätzliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Wer Hinweise zu einer möglichen tatverdächtigen Person an der Harthorststraße zwischen 3.30 Uhr und 3.45 Uhr geben kann, wird gebeten, sich telefonisch unter der 0209 365 7112 oder unter der 0209 365 8240 zu melden.

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