Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei beobachtet Drogenhandel und nimmt Tatverdächtigen vorläufig fest

Gelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag, 25. Juni 2026, in der Altstadt einen 40-Jährigen vorläufig festgenommen, dem der Handel mit Drogen vorgeworfen wird. In einem Hinterhof an der Bismarckstraße konnten die Einsatzkräfte den Gelsenkirchener gegen 11.30 Uhr dabei beobachten, wie er sich offenbar mit Kunden zum Austausch von Geld gegen Betäubungsmittel traf. Bei einer anschließenden Kontrolle stießen die Beamten im Hofbereich auf Werkzeuge und Waffen sowie verschiedene, teilweise verkaufsfertig portionierte Betäubungsmittel, darunter mutmaßlich Marihuana und Kokain. Zudem fanden sie weitere Gegenstände wie eine Feinwaage, die für den Handel mit Betäubungsmitteln geeignet ist, und eine größere Summe Bargeld, die der 40-Jährige mit sich führte. Zudem konnten die Polizisten dort mehrere Fahrräder feststellen, die als entwendet gemeldet worden waren. Daraufhin erwirkten die Beamten auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen richterlich genehmigten Durchsuchungsbeschluss für seine Wohnräume. Auch in der Wohnung stießen die Polizisten auf weitere Mengen an Betäubungsmitteln sowie Waffen, Bargeld und ein Mobiltelefon. Alle aufgefundenen Gegenstände wurden sichergestellt, der Mann vorläufig festgenommen und gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet, unter anderem wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln. Die Staatsanwaltschaft Essen stellte im weiteren Verlauf einen Antrag auf Erlass eines Untersuchungshaftbefehls für den Tatverdächtigen, dem das Amtsgericht entsprach, woraufhin er in eine Justizvollzugsanstalt überstellt wurde.

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