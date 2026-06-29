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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verbotenes Kraftfahrzeugrennen

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei ermittelt gegen zwei Gelsenkirchener wegen des Vorwurfs eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens in Bismarck.

Die 29 und 48 Jahre alten Männer waren am Sonntag, 28. Juni 2026, kurz vor Mitternacht einer Zivilstreife aufgefallen. Beim Abbiegen von der Münsterstraße auf die Willy-Brandt-Allee beschleunigten die beiden Motorradfahrer ihre Zweiräder hörbar. Die Beamten folgten daraufhin den Gelsenkirchenern, die zwischenzeitlich deutlich über 150 km/h fuhren, obwohl nur 70 km/h zugelassen waren.

Auf einem Parkplatz an der Adenauerallee hielten die beiden Kradfahrer schließlich an. Die Zivilbeamten gaben sich als Polizei zu erkennen und nahmen die Daten der Männer auf. Die Führerscheine sowie die beiden Motorräder wurden beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Stephan Knipp
Telefon: +49 (0) 209 365-2015
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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