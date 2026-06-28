Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Hochsommerlicher Familientag der Verkehrssicherheit

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Gelsenkirchen (ots)

Bei hochsommerlichen Temperaturen strömten am Sonntag, 28. Juni 2026, mehrere tausend Menschen zum Familientag der Verkehrssicherheit in den Innenhof des Polizeipräsidiums in Gelsenkirchen-Buer.

Die vielfältigen Aktionen und Informationsangebote, die gemeinsam von den Ordnungs- und Sicherheitspartnern organisiert wurden, stießen bei Besucherinnen und Besuchern jeden Alters auf großes Interesse. Besonders Familien mit Kindern nutzten die Gelegenheit, sich umfassend zu informieren, mit Einsatzkräften ins Gespräch zu kommen und einen Einblick in die Arbeit der Polizei und ihrer Partner zu erhalten.

Auch wenn die Temperaturen nicht mehr die Spitzenwerte der Vortage erreichten, war es mit Werten um 30 Grad weiterhin hochsommerlich warm. Darauf hatten sich die Veranstalter eingestellt und mit ausreichend Wasser und anderen Möglichkeiten zum Abkühlen vorgesorgt.

Während sich die Erwachsenen über Themen wie Verkehrssicherheit, Prävention und die Aufgaben der Kriminalpolizei informieren konnten, wartete auf die jüngeren Gäste ein abwechslungsreiches Mitmachprogramm. So hatten die Kinder die Möglichkeit, mit dem Kart oder Bobbycar durch einen Parcours zu fahren, ein Foto mit Prinzessinnen und Freibeutern zu machen oder natürlich in einem der zahlreichen Einsatzwagen von Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst oder Technischem Hilfswerk Platz zu nehmen. Auch die Kinderfahrschule der Bogestra zog viele kleine Besucherinnen und Besucher auf den Fahrersitz einer Straßenbahn.

Darüber hinaus sorgten die Vorführung der Polizeihundertschaft sowie die Ankleidemöglichkeiten mit den unterschiedlichen Ausrüstungsgegenständen ebenso für lange Schlangen wie die angesichts des hochsommerlichen Wetters extra von der Feuerwehr Gelsenkirchen aufgestellte "Regendusche".

Polizeipräsident Tim Frommeyer zeigte sich erfreut über den großen Zuspruch und nutzte die Gelegenheit, sich persönlich mit zahlreichen Gästen sowie den beteiligten Partnern auszutauschen. "Es ist beeindruckend zu sehen, wie viele Menschen hier zusammenkommen, um sich gemeinsam für mehr Sicherheit im Straßenverkehr zu engagieren. Solche Veranstaltungen stärken das Vertrauen und das Miteinander in die Polizei, die Stadt und alle Ordnungspartner", erklärte er. Der Familientag mache deutlich, wie bedeutend die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit der Sicherheits- und Ordnungspartner in Gelsenkirchen sei.

Am Vormittag verlieh er zusammen mit der Schirmherrin, Gelsenkirchens Oberbürgermeisterin Andrea Henze, den Sicherheitspreis der Ordnungspartner an Martin Miebach. Der Lehrer des Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasiums ist passionierter Radfahrer und entwickelte ein Radfahrprojekt für die Schule. Hier bekommen die Fünftklässler zunächst Theorieunterricht von der Polizei. Anschließend durchfahren sie einen Fahrradparcours auf dem Schulhof und fahren zum Abschluss des Projekts in Kleingruppen zusammen mit Elternteilen den Schulweg ab, mit dem Ziel, gefährliche Stellen im Straßenverkehr auf dem Weg zur Schule zu erkennen und das richtige Verhalten zu trainieren.

Noch bis 17 Uhr stehen die Tore des Präsidiums für Besucherinnen und Besucher offen. Aufgrund der erfolgreichen Zusammenarbeit der Ordnungspartner soll der Familientag der Verkehrssicherheit auch im kommenden Jahr wieder ein fester Bestandteil des Veranstaltungskalenders der Stadt Gelsenkirchen bleiben.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell