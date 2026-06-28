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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Vermisster aus Seniorenresidenz aufgefunden

Gelsenkirchen (ots)

Am 27.06.2026 um 18:00 Uhr meldeten die Mitarbeiter einer Seniorenresidenz in Gelsenkirchen-Horst einen 77-jährigen Gelsenkirchener als vermisst. Aufgrund der extrem hohen Temperaturen und der Gefahr der Dehydrierung, sowie einer Demenzerkrankung des Vermissten, wurden direkt umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Gegen 22:20 Uhr konnte der erschöpfte Vermisste an einer Haltestelle wohlbehalten aufgefunden und schließlich zur Seniorenresidenz zurückgebracht werden.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
Hensel, PHK
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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