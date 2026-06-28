POL-GE: Vermisster aus Seniorenresidenz aufgefunden

Gelsenkirchen (ots) - Am 27.06.2026 um 21:45 Uhr befand sich ein 26-jähriger Gelsenkirchener im Bereich Schalke an einer Haltestelle, als sich ihm mehrere Tatverdächtige näherten. Als der Geschädigte sich von der Haltestelle entfernen wollte wurde er durch die Personen verfolgt. Schließlich wurde er angesprochen, bedroht und von ihm verlangt seinen Rucksack und seine Geldbörse auszuhändigen. Als er dies ...

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