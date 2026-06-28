Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gefährliche Körperverletzung in Therme

Gelsenkirchen (ots)

Am 27.06.2026 um 21:20 Uhr forderte ein 44-jähriger Mitarbeiter des Gastronomiebereichs im Gesundheitspark Nienhausen einen 42-jährigen Gelsenkirchener auf die Therme zu verlassen, da diese jetzt schließen werde. Der Gast zeigte sich uneinsichtig und es kam zunächst zu einem kurzen Handgemenge. Im weiteren Verlauf schlug der Gast dem Mitarbeiter mehrfach ins Gesicht, ergriff einem Kunststoffstuhl und schlug dem Mitarbeiter damit auf den Kopf. Danach schlug der Gast den Mitarbeiter mit einem Bierkrug gegen den Hinterkopf. Der Mitarbeiter ging bewusstlos zu Boden, erlangte jedoch noch vor Ort wieder das Bewusstsein und wurde anschließend in ein Krankenhaus verbracht. Der Gast erhielt ein Hausverbot, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

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