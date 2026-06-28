Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raub in Schalke, ein Zeuge hilft

Gelsenkirchen (ots)

Am 27.06.2026 um 21:45 Uhr befand sich ein 26-jähriger Gelsenkirchener im Bereich Schalke an einer Haltestelle, als sich ihm mehrere Tatverdächtige näherten. Als der Geschädigte sich von der Haltestelle entfernen wollte wurde er durch die Personen verfolgt. Schließlich wurde er angesprochen, bedroht und von ihm verlangt seinen Rucksack und seine Geldbörse auszuhändigen. Als er dies verweigerte, wurde er zu Boden gestoßen und die Tatverdächtigen traten auf den Geschädigten ein. Ein bislang unbekannter Zeuge kam dem Geschädigten zu Hilfe, so dass die Tatverdächtigen vom am Boden liegenden Gelsenkirchener abließen und in unbekannte Richtung flüchteten.

Die Polizei sucht nach Zeugen und bittet darum sich bei Hinweisen telefonisch an das zuständige Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240 zu wenden.

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