Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schlägerei nach Autokauf in Schalke

Gelsenkirchen (ots)

Auf der Bismarckstraße in Höhe der Franz-Bielefeld-Straße in Schalke kam es am Freitagabend, 26.06.2026, gegen 22:00 Uhr, zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen bulgarischer Staatsangehörigkeit. Hintergrund sei wohl ein eskalierter Streit wegen eines Autokaufs gewesen. So schlugen nach Angaben von Zeugen 20 bis 30 Personen, Männer, Frauen und Kinder, teilweise mit Gegenständen aufeinander ein, so dass durch Zeugen der Notruf gewählt wurde. Bei Eintreffen der Polizeikräfte hatte sich die Lage schon wieder beruhigt. Ein 14jähriger Junge wurde wegen oberflächlicher Schürfwunden kurzzeitig in einem Rettungswagen behandelt, anschließend aber entlassen. Im Umfeld wurden einige Schlagwerkzeuge und ein Messer aufgefunden und als Beweismittel sichergestellt. Ob diese eingesetzt wurden, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Nur 90 Minuten später kam es an gleicher Stelle erneut zu einer Auseinandersetzung. Auch hier beruhigte sich die Lage bei Eintreffen der Polizei schnell. Hier wurde ein 56jähriger Gelsenkirchener mit mehreren Verletzungen angetroffen. Er wurde zur ambulanten Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. Ein 35jähriger Gelsenkirchener konnte als Tatverdächtiger ermittelt werden. Dieser wurde kurzzeitig in Gewahrsam genommen und zur Tat vernommen. Nach Gefährderansprachen und diversen Platzverweisen kam es in der Nacht zu keinen weiteren körperlichen oder verbalen Streitigkeiten mehr. Die Polizei bestreifte den Bereich besonders. Anlassbezogene Strafanzeigen wurden gefertigt.

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