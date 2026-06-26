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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Warteschlange vor Badeanstalt führt zu hitzebedingten medizinischen Notfällen

Gelsenkirchen (ots)

In den heutigen frühen Nachmittagsstunden kam es an einer öffentlichen Badeanstalt zu einer Menschenansammlung, die an den Kassen auf ihren Einlass wartete. Auf Grund der wetterbedingten Temperaturen mussten zwei der Wartenden medizinisch behandelt werden. In diesem Zusammenhang wird noch einmal darauf hingewiesen, dass bei den aktuellen Temperaturen unbedingt auf ausreichende Flüssigkeitszufuhr und entsprechend auch vorsorgendes Mittführen von Wasser geachtet werden soll. Wer sich im Freien aufhält, möge nach Möglichkeit Schatten aufsuchen, um einer gesundheitlichen Gefährdung vorzubeugen.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle

Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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