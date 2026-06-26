Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl aus Kellerraum in der Altstadt

Gelsenkirchen (ots)

Mit Hilfe von Bildern aus einer privaten Überwachungskamera sucht die Polizei Gelsenkirchen nach zwei Tatverdächtigen eines besonders schweren Fall des Diebstahls von Donnerstag, 22. Januar 2026, gegen 11.30 Uhr in der Altstadt. Die beiden Unbekannten stehen im Verdacht, in den verschlossenen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses an der Bismarckstraße eingebrochen zu sein und aus diesem Werkzeuge und Maschinen entwendet zu haben.

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Wer Hinweise zu den abgebildeten Personen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 8120 im Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden. Die Bilder der Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/207902

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