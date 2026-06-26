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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung: Polizei sucht Zeugen und unbekannten Tatverdächtigen

Gelsenkirchen (ots)

Mit Fotos aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Gelsenkirchen nach einem Tatverdächtigen in einem Fall von Diebstahl. Der Unbekannte wird verdächtigt, am Freitag, 27. März 2026, aus Arbeitsräumen innerhalb des Wissenschaftsparks in Ückendorf eine hochwertige Jacke sowie das Smartphone eines 59-jährigen Mülheimers entwendet zu haben.

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Wer Hinweise zu dem abgebildeten Mann geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 8120 im Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden. Die Bilder des Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/207904

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Merle Trippelsdorf
Telefon: +49 (0) 209 365-2011
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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