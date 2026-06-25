Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Warnung vor erneuten Schockanrufen - Betrüger erbeuten Schmuck

Gelsenkirchen (ots)

Mit einem Schockanruf haben Betrüger am Mittwoch, 24. Juni 2026, eine 91-jährige Gelsenkirchenerin um ihre Wertgegenstände gebracht. Zur Mittagszeit klingelte das Telefon der Seniorin im Stadtteil Horst. Am anderen Ende der Leitung meldete sich eine Frauenstimme, die sich zunächst als Tochter der 91-Jährigen ausgab. Als die Gelsenkirchenerin entgegnete, keine Tochter, sondern einen Sohn zu haben, korrigierte sich die Anruferin und gab sich nun als Schwiegertochter aus. Im Folgenden berichtete die Betrügerin, dass der Sohn der Seniorin schwer erkrankt im Krankenhaus läge und 30.000 Euro für eine lebenswichtige Infusion benötigt würden. Als die Gelsenkirchenerin angab, über so viel Bargeld nicht zu verfügen, drängte die Anruferin sie, Wertgegenstände zusammenzusuchen und an einen Boten zu übergeben. Dies tat die 91-Jährige und warf gegen 15.30 Uhr einen Beutel, in welchen sie Schmuck gepackt hatte, über ihre Balkonbrüstung. Unten fing ein unbekannter Mann den Beutel auf und entfernte sich mitsamt der Beute zu Fuß über die Sandstraße. Erst später fiel der Betrug auf und die Seniorin erstattete Anzeige bei der Polizei.

Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise: Der Bote ist etwa 35 bis 50 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß, hat eine kräftige, korpulente Figur und einen dunklen Vollbart. Zur Tatzeit trug er ein kurzärmeliges, weißes Hemd, eine schwarze Hose mit weißen Streifen an der Seite und Sneaker. Zeugen, die im Bereich der Sandstraße, Heinrich-Brandhoff-Straße, Laurentiusstraße oder Zum Bauverein verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu dem Boten oder einem genutzten Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21 unter der Telefonnummer 0209 365 8120 oder bei der Kriminalwache unter 0209 365 8240 zu melden.

Die Polizei warnt aus gegebenem Anlass nochmal eindringlich: Seien Sie misstrauisch, wenn jemand am Telefon Geld oder Wertgegenstände von Ihnen fordert und Sie unter Druck zu setzen versucht. Durch einen Gegenanruf unter der Ihnen bekannten und bisher benutzten Nummer sollten Sie sich bei dem involvierten Familienmitglied versichern, ob die Geschichte stimmt. Wenn Sie bei solch einem Anruf unsicher sind und das Familienmitglied möglicherweise bei einem Rückruf nicht erreichen, scheuen Sie sich nicht, auch umgehend den Notruf der Polizei unter der 110 zu wählen. Wichtig ist außerdem, familiäre oder finanzielle Verhältnisse nicht am Telefon preiszugegeben. Um weitere Taten zu verhindern, bittet die Polizei Sie, ganz gezielt mit Eltern, Großeltern, Nachbarn und Freunden über diese oder ähnliche Betrugsmaschen zu sprechen und sie dafür zu sensibilisieren.

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