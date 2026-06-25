Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 2. Folgemeldung nach Badeunfall an Rhein-Herne-Kanal/19-Jähriger verstorben

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Badeunfall in Gelsenkirchen am 21. Juni 2026 ist am Mittwochabend, 24. Juni 2026, auch der beteiligte 19-Jährige seinen schweren Verletzungen erlegen und verstorben. Sein Bruder starb bereits zuvor durch den Unfall. Taucher hatten die beiden Gladbecker im Kanal gefunden, nachdem sie bereits längere Zeit unter Wasser waren.

Die Polizei berichtete bereits: https://gelsenkirchen.polizei.nrw/presse/erneuter-badeunfallzwei-schwerverletzte

https://gelsenkirchen.polizei.nrw/presse/folgemeldung-zu-erneutem-badeunfall-in-gelsenkirchen-14-jaehriger-verstorben

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Die Polizei zeigt im Bereich des Rhein-Herne-Kanals verstärkt Präsenz, um die Bürgerinnen und Es gilt weiterhin der dringenden Appell, dort nicht zu schwimmen. Kanäle und Flüsse können tückische Untiefen, Strömungen oder Hindernisse enthalten, die nicht von außen zu sehen sind. Suchen Sie Abkühlung nur in bewachten, ausgeschilderten und klaren Gewässern. Wenn Sie Menschen sehen, die in Not geraten sind, wählen sie unmittelbar den Notruf und machen Sie andere auf die Gefahr aufmerksam.

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