Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei stellt flüchtende Fahrer von Auto und Kleinkraftrad

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen ermittelt gegen zwei Verkehrsteilnehmer, die sich jeweils einer Kontrolle durch Flucht entziehen wollten.

Zunächst wurden Polizeibeamte am Montagabend, 22. Juni 2026, gegen 22.30 Uhr auf einen Autofahrer an der Bochumer Straße in Ückendorf aufmerksam, weil dieser mit durchdrehenden Reifen und unter Erreichen einer höchstmöglichen Geschwindigkeit unterwegs war. Als die Beamten die Verfolgung aufnahmen, um das Fahrzeug zu stoppen und den Fahrer zu kontrollieren, beschleunigte dieser seinen Wagen und flüchtete. Dabei fuhr er innerstädtisch über mehrere rote Ampeln und durch den Gegenverkehr, bis er an der Virchowstraße mit einem geparkten Fahrzeug kollidierte. Anschließend versuchte der Mann seine Fahrt fortzusetzen, das beschädigtes Auto blieb aber kurz darauf stehen. Die Beamten fixierten den aufgebrachten 46-jährigen Fahrer, der angab, berauschende Substanzen konsumiert zu haben und über keine Fahrerlaubnis zu verfügen. Zur Identitätsfeststellung und Entnahme von Blutproben wurde der Gelsenkirchener zur Polizeiwache gebracht. Weil der Mann sich auch im Weiteren nicht beruhigen wollte, wurde er in Gewahrsam genommen. Das geparkte Fahrzeug, mit welchem er zusammengestoßen war, wurde abgeschleppt, genauso wie das Fluchtauto, das die Beamten sicherstellten. Da sich unter anderem der Verdacht eines illegalen Kraftfahrzeugrennens ergab, wurde gegen den 46-Jährigen ein Strafverfahren eingeleitet.

Im Weiteren fiel Polizeibeamten gegen 0.10 Uhr am frühen Dienstag, 23. Juni 2026, auf der Luitpoldstraße in Schalke der Fahrer eines Kleinkraftrades auf, der ohne Helm, ohne Licht und ohne Versicherungskennzeichen unterwegs war. Der jugendliche Fahrer ignorierte die Anhaltezeichen der Polizisten und flüchtete auf dem Kleinkraftrad in Schlangenlinien über die Berliner Brücke. Dabei hielt er ein Mobiltelefon in der Hand, um mutmaßlich seine Fahrt zu filmen. An der Hafenstraße griffen die Beamten den 14-jährigen tatverdächtigen Fahrer auf, nachdem dieser das Fahrzeug unweit entfernt abgestellt hatte. Der Jugendliche wurde fixiert und ebenfalls zur Identitätsfeststellung und Entnahme einer Blutprobe zur Polizeiwache gebracht. Auch hier hatten sich Hinweise auf den Konsum berauschender Mittel ergeben, ein freiwilliger Drogenvortest fiel positiv aus. Da zudem der Verdacht bestand, dass das Kleinkraftrad entwendet worden sein könnte, wurde dieses sichergestellt. Der Junge wurde in die Obhut des Jugendamtes der Stadt Gelsenkirchen übergeben, da er von einer Einrichtung in Hessen vermisst gemeldet worden war. Gegen den 14-Jährigen wurden Strafverfahren eingeleitet, unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

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