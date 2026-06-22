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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Erneuter Badeunfall/zwei Schwerverletzte

Gelsenkirchen (ots)

Am Sonntagabend, 21. Juni 2026, waren Polizei und Feuerwehr erneut im Bereich des Amphitheaters am Rhein-Herne-Kanal in Gelsenkirchen-Horst im Einsatz. Gegen 22.10 Uhr erhielt die Polizei durch die Feuerwehr Kenntnis, dass zwei Personen im Wasser vermisst werden. Taucher konnten die beiden 14 und 19 Jahre alten Gladbecker gegen 22.31 Uhr retten. Sie wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht, es besteht Lebensgefahr. Der Rhein-Herne-Kanal war während der Rettungsmaßnahmen bis 22.50 Uhr für den Schiffsverkehr gesperrt. Die genauen Umstände zum Hergang des Unfalls sind Gegenstand von Ermittlungen. Bereits am Samstag, 20. Juni 2026, war es zu einem Badeunfall an nahezu der gleichen Stelle gekommen, bei dem ein 16 Jahre alter Jugendlicher starb. Hier unsere Pressemitteilung dazu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/6298649 Die Polizei appelliert: Das Baden in unbekannten oder unbewachten Gewässern ist lebensgefährlich. Personen, die nicht schwimmen können oder unsicher sind, können schnell in Situationen kommen, bei denen es um Leben oder Tod geht. Auch geübte Schwimmer können in Untiefen oder Strömungen geraten, aus denen sie sich nicht befreien können. Kein noch so heißer Tag ist es wert, ihn gegen das Leben einzutauschen. Seien Sie daher wachsam und geben Sie Acht auf andere. Sensibilisieren Sie Ihre Kinder und Angehörigen, nicht unbedacht ins Wasser zu gehen oder zu springen. Wenn Sie Personen sehen, die in Not sind, wählen Sie umgehend den Notruf und machen Sie andere Personen auf die Situation aufmerksam.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Thomas Nowaczyk
Telefon: +49 (0) 209 365-2010
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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