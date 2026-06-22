Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Einladung zum Familientag der Verkehrssicherheit

Gelsenkirchen (ots)

Auch in diesem Sommer ist es wieder so weit: Die Ordnungspartner der Stadt Gelsenkirchen laden am Sonntag, 28. Juni 2026, zum Familientag der Verkehrssicherheit ein.

Dabei werden sich zwischen 10 und 17 Uhr verschiedene Akteure auf dem Gelände des Polizeipräsidiums in Gelsenkirchen-Buer, Rathausplatz 4, 45894 Gelsenkirchen, präsentieren. Natürlich haben alle Aktionen und Attraktionen an diesem Tag etwas mit dem Thema "Verkehrssicherheit" zu tun, wobei alle Altersgruppen angesprochen werden.

Kinder können sich unter anderem schminken lassen, auf einer Hüpfburg austoben oder ihr Können an der Torwand beweisen. Wer mag, kann außerdem ein Erinnerungsfoto mit märchenhaften Prinzessinnen oder einem Piraten machen. Blaulicht-Fans können darüber hinaus in einem Polizei- oder Feuerwehrauto Platz nehmen. Auch das Technische Hilfswerk wird mit eigenen Fahrzeugen vertreten sein. Zudem gibt es je nach Alter unter anderem Kart- und E-Scooter-Parcours. Wer Lust hat, kann außerdem den E-Scooter- und Fahrrad-Simulator ausprobieren.

Weil wir zudem stetig auf der Suche nach Nachwuchs sind, informieren wir Jugendliche und Erwachsene rund um die Themen Ausbildung und Studium bei der Polizei NRW.

Wer selbst ein Fahrzeug im Straßenverkehr führt, kann sich am Rauschbrillen-Parcours testen. Auf Seniorinnen und Senioren wartet ein Rollator-Parcours. Hier können die eigenen fahrbaren Hilfsmittel auch auf ihre Verkehrstauglichkeit hin geprüft werden. Gleiches gilt für Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer sowie ihre Fahrzeuge. Außerdem wird es die Möglichkeit geben, vor Ort eigene Fahrräder codieren zu lassen. Eine erste Beratung in schweren Stunden bietet an diesem Tag die LAVIA Familientrauerbegleitung an.

Schirmherrin der Veranstaltung ist in diesem Jahr Oberbürgermeisterin Andrea Henze. Sie wird den Sicherheitspreis der Ordnungspartner der Stadt Gelsenkirchen an eine Person verleihen, die sich im vergangenen Jahr in besonderem Maße für die Verkehrssicherheit in der Stadt eingesetzt hat.

Hungrig und durstig wird an diesem Tag niemand bleiben müssen, denn neben deftigen Speisen wird es Kaffee und Kuchen sowie allerlei andere Leckereien geben.

Der Familientag der Verkehrssicherheit ist eine gemeinsame Veranstaltung der Ordnungspartner. Das sind neben der Polizei unter anderem die Stadt Gelsenkirchen und die Verkehrswacht, die Bundespolizei sowie die Verkehrsbetriebe Bogestra und Vestische. Unterstützt wird der Familientag zudem von zahlreichen Sponsoren.

Der Eintritt zum Familientag und alle Attraktionen sind frei. Die Polizei, ihre Ordnungspartner und die Sponsoren des Familientages freuen sich auf gute Gespräche und auf viele Besucherinnen und Besucher.

Die Bogestra setzt an diesem Tag auf eine engere Taktung als an gewöhnlichen Sonntagen. Besucherinnen und Besucher sollten jedoch beachten, dass auf der Straßenbahnlinie 302 aufgrund von Bauarbeiten zwischen den Haltestellen "Gelsenkirchen, Kennedyplatz" und "Gelsenkirchen, Buer Rathaus" ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet wird.

Informationen für Journalistinnen und Journalisten: Sie sind herzlich eingeladen, über die Veranstaltung zu berichten. Die Pressestelle empfängt interessierte Medienvertreter am 28. Juni 2026 um 10.30 Uhr an der Bühne auf dem Gelände des Polizeipräsidiums. Die Verleihung des Sicherheitspreises beginnt um 11 Uhr.

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