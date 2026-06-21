Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Tödlicher Badeunfall im Rhein-Herne-Kanal

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstag, 20.06.2026, um 20:27 Uhr kam es im Rhein-Herne-Kanal in Gelsenkirchen etwa in Höhe des Amphitheaters zu einem tragischen Badeunfall.

Ein 16-jähriger Jugendlicher geriet beim Schwimmen im Kanal plötzlich in Not und ging unter. Seine Begleiter informierten über den Notruf die Polizei. Durch Feuerwehrtaucher wurde der Jugendliche bewusstlos unter Wasser aufgefunden und geborgen. Rettungskräfte leiteten Reanimationsmaßnahmen ein. Der Jugendliche wurde anschließend einem örtlichen Krankenhaus zugeführt, wo er im Laufe der Nacht verstarb. Kriminalpolizeiliche Ermittlungen ergaben keinen Hinweis auf ein Fremdverschulden.

Aus diesem traurigen Anlass möchte die Polizei Gelsenkirchen noch einmal ausdrücklich auf die Gefahren beim Baden in Gewässern und insbesondere Wasserstraßen, die dem Schiffsverkehr dienen, hinweisen. Auch das Springen von Brücken ist nicht nur verboten, sondern birgt erhebliche Gefahren. Jedes Jahr kommt es hierbei zu tödlichen Badeunfällen. Häufig sind den Badenden die Gefahren nicht ausreichend bewusst. Eltern werden gebeten ihre Kinder zu sensibilisieren und sie am und im Wasser nicht unbeaufsichtigt zu lassen. Es wird dringend dazu geraten zum Baden und Schwimmen sichere Orte wie Badeseen und Schwimmbäder aufzusuchen.

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