Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schwerer Raub in Gelsenkirchener Tankstelle - Polizei sucht Zeugen

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstag, 20.06.2026, um 22:04 Uhr betrat eine vermummte männliche Person den Verkaufsraum einer Tankstelle auf der Ückendorfer Straße in Gelsenkirchen. Unter Vorhalt einer Schusswaffe bedrohte der Mann eine Mitarbeiterin im Kassenbereich, entwendete Bargeld und Zigaretten und flüchtete dann fußläufig in unbekannte Richtung.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- Geschlecht: männlich - Alter: ca. 16 Jahre alt - Größe: ca. 175 cm bis 185 cm - Sprache: sprach akzentfreies Deutsch - Augenfarbe: blaue Augen - Bekleidung: schwarze Kapuzenjacke (auf der hinteren linken Schulterseite mit einer Aufschrift der Marke "The North Face"), schwarze Hose, graue Schuhe, schwarze Lederhandschuhe

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Wer hat zur Tatzeit etwas Verdächtiges gesehen oder kann Angaben zu dem Tatverdächtigen machen? Hinweise können telefonisch an das zuständige Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240 gegeben werden.

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