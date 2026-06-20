Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: DEIG-Einsatz gegen bewaffnete Person

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitag, 19.06.2026, um 22:09 Uhr wurden Polizeibeamte im Rahmen ihrer Streifenfahrt auf der Wickingstraße in Gelsenkirchen durch Passanten angesprochen und auf einen mit einer Machete bewaffneten Mann aufmerksam gemacht. Der Mann konnte kurz darauf durch die Polizeibeamten angetroffen werden. Es handelte sich um einen 52-jährigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Er hielt beim Antreffen die besagte Machete in der Hand und schlug damit scheinbar unkontrolliert um sich. In seinem unmittelbaren Umfeld befanden sich jedoch keine weiteren Personen. Er wurde durch die Polizeibeamten unter Vorhalt der Schusswaffe wiederholt aufgefordert die Machete niederzulegen, reagierte hierauf jedoch nicht, sondern schrie herum und behielt die Machete weiter in der Hand. Er schien sich in einer psychischen Ausnahmesituation zu befinden. Der Mann warf schließlich doch die Machete auf den Boden, folgte aber nicht den Anweisungen der Beamten. Als er sich plötzlich in Richtung der Machete bewegte, wurde durch die Beamten ein sogenanntes DEIG - Distanz-Elektroimpulsgerät, im Volksmund auch oft Taser genannt - eingesetzt. Der Mann konnte daraufhin ohne Gegenwehr gefesselt werden. Nach medizinischer Behandlung durch Rettungskräfte vor Ort wurde er in ein örtliches Krankenhaus gebracht und dort aufgrund seiner psychischen Verfassung in der Obhut von medizinischem Fachpersonal belassen.

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