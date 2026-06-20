Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verdacht der Brandstiftung in Gelsenkirchen-Horst - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstag, 20.06.2026, um 3:27 Uhr, meldeten Zeugen der Polizei zwei brennende Pkw auf einem unbefestigten Parkplatz in der Nähe der Netto-Filiale an der Fischerstraße in Gelsenkirchen-Horst. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Personen kamen nicht zu Schaden. Beide Pkw, sowie ein in der Nähe befindlicher Metallcontainer wurden durch das Feuer beschädigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es besteht der Verdacht der Brandstiftung. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu Tätern oder zum Tathergang machen können, sowie mögliche Geschädigte, sich telefonisch beim Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0209 365 7112 oder außerhalb der Dienstzeiten bei der Kriminalwache - 0209 365 8240 - zu melden.

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