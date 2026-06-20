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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gefährliche Körperverletzung - Polizei sucht Zeugen

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstag, 20.06.2026, um 0:45 Uhr befand sich ein 17-jähriger Gelsenkirchener nach dem Besuch einer Diskothek auf dem Heimweg. Auf der Oststraße in Gelsenkirchen-Erle in Höhe eines Sportplatzes wurde er von zwei ihm unbekannten männlichen Personen angesprochen und nach dem Weg gefragt. Im folgenden Gespräch reagierte einer der Männer plötzlich aggressiv, zog ein Messer und griff den 17-jährigen damit an. Dieser erlitt hierbei oberflächliche Verletzungen an der Hand. Der zweite Mann schlug dem 17-jährigen mit der Faust ins Gesicht. Beide Täter flüchteten fußläufig. Eine Fahndung nach den beiden verlief negativ.

Sie werden wie folgt beschrieben:

1.	Tatverdächtiger: männlich, ca. 19-21 Jahre, 185-190 cm, schlank, orangene Basecap, blau-weiß leuchtende Schuhe, schwarzer Pullover, blaue Hose
2.	Tatverdächtiger: männlich, ca. 19-21 Jahre, 185-190 cm, schlank, keine Angaben zur Bekleidung

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Wer hat zur Tatzeit etwas Verdächtiges gesehen oder kann Angaben zu den beiden Tatverdächtigen machen? Hinweise können telefonisch an das zuständige Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0209 365 7512 oder an die Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240 gegeben werden.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
Marco Paesler
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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