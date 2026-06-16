Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Kurze Flucht vor der Polizei endet mit Anzeige und Blutprobe

Gelsenkirchen (ots)

Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und ohne Fahrerlaubnis war ein 41 Jahre alter Gelsenkirchener am Montagabend, 15. Juni 2026, mit seinem Auto im Stadtteil Horst unterwegs. Der Mann fuhr gegen 21.15 Uhr auf der Fischerstraße und wendete sein Auto plötzlich, als er einen auf der Straße Zum Bauverein abgestellten Streifenwagen der Polizei erkannte. Mit überhöhter Geschwindigkeit versuchte der Fahrer sich einer Kontrolle durch die Einsatzkräfte zu entziehen. Die Beamten folgten dem Auto mit Blaulicht und Martinshorn und konnten auf der Laurentiusstraße beobachten, wie der Mann fluchtartig sein Auto verließ. Den Einsatzkräften gelang es, den 41-Jährigen einzuholen und zu kontrollieren. Hierbei stellten sie fest, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Auf der Polizeiwache wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Anschließend durfte er die Polizeiwache wieder verlassen. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

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