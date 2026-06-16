PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Kurze Flucht vor der Polizei endet mit Anzeige und Blutprobe

Gelsenkirchen (ots)

Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und ohne Fahrerlaubnis war ein 41 Jahre alter Gelsenkirchener am Montagabend, 15. Juni 2026, mit seinem Auto im Stadtteil Horst unterwegs. Der Mann fuhr gegen 21.15 Uhr auf der Fischerstraße und wendete sein Auto plötzlich, als er einen auf der Straße Zum Bauverein abgestellten Streifenwagen der Polizei erkannte. Mit überhöhter Geschwindigkeit versuchte der Fahrer sich einer Kontrolle durch die Einsatzkräfte zu entziehen. Die Beamten folgten dem Auto mit Blaulicht und Martinshorn und konnten auf der Laurentiusstraße beobachten, wie der Mann fluchtartig sein Auto verließ. Den Einsatzkräften gelang es, den 41-Jährigen einzuholen und zu kontrollieren. Hierbei stellten sie fest, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Auf der Polizeiwache wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Anschließend durfte er die Polizeiwache wieder verlassen. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Kevin Bojahr
Telefon: +49 (0) 209 365-2013
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 15.06.2026 – 13:08

    POL-GE: Verstärkte Präsenz im Stadtsüden - Fahrradstreifen unterwegs

    Gelsenkirchen (ots) - Am Donnerstag, 11. Juni 2026, waren Fahrradstreifen der Polizei Gelsenkirchen im Rahmen verstärkter Präsenzmaßnahmen im Süden der Stadt im Einsatz. Die Schwerpunkte lagen dabei in der Innenstadt sowie in Ückendorf. Im Bereich der Bahnhofstraße wurden gezielte Kontrollen von Fahrrad- und E-Scooter-Fahrern durchgeführt, die die ...

    mehr
  • 15.06.2026 – 12:22

    POL-GE: Zigarettenautomat gesprengt - Zeugen gesucht

    Gelsenkirchen (ots) - Unbekannte haben am frühen Montagmorgen, 15. Juni 2026, einen Zigarettenautomaten in Gelsenkirchen-Resse gesprengt. Gegen 1.35 Uhr kam es zur Explosion an der Middelicher Straße. Ein 42-jähriger Anwohner war durch den lauten Knall wach geworden. Beim Blick nach draußen sah er, wie zwei dunkel gekleidete Personen über die Eichenstraße flüchteten. Eine der beiden Personen trug zwei orangefarbene ...

    mehr
  • 15.06.2026 – 12:20

    POL-GE: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Autos in Ückendorf

    Gelsenkirchen (ots) - Zu einem umfangreichen Verkehrsunfall kam es am Sonntagabend, 14. Juni 2026, gegen 23.10 Uhr auf der Günningfelder Straße. Nach aktuellem Ermittlungsstand fuhr ein 21-jähriger Mann aus Rumänien über die Günningfelder Straße in Richtung Aschenbruch und beschleunigte seinen Nissan sehr stark. Anwohner nahmen das Aufheulen des Motors sowie quietschende Reifen wahr. Mit augenscheinlich deutlich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren