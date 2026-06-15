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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verstärkte Präsenz im Stadtsüden - Fahrradstreifen unterwegs

Gelsenkirchen (ots)

Am Donnerstag, 11. Juni 2026, waren Fahrradstreifen der Polizei Gelsenkirchen im Rahmen verstärkter Präsenzmaßnahmen im Süden der Stadt im Einsatz. Die Schwerpunkte lagen dabei in der Innenstadt sowie in Ückendorf.

Im Bereich der Bahnhofstraße wurden gezielte Kontrollen von Fahrrad- und E-Scooter-Fahrern durchgeführt, die die Fußgängerzone verbotswidrig befuhren. In der Vergangenheit war es in diesem Bereich wiederholt zu gefährlichen Situationen durch E-Scooter-Nutzung gekommen. Die Maßnahmen wurden von Bürgerinnen und Bürgern überwiegend positiv aufgenommen.

Im Bereich der Hüssener Straße wurde eine Geschwindigkeitsüberwachung durchgeführt. Dabei wurden mehrere Verstöße festgestellt und mit Verwarngeldern geahndet. Anwohner bestätigten gegenüber den Einsatzkräften die anhaltende Problematik und begrüßten die polizeiliche Präsenz.

Im Bereich Virchowstraße / Rheinelbestraße überwachten die Einsatzkräfte vor allem die Einhaltung des dortigen Stoppschildes im Einmündungsbereich "Am Alten Wasserwerk". Hier wurde eine Vielzahl von Verstößen festgestellt und ebenfalls geahndet. Zusätzlich wurden im dortigen verkehrsberuhigten Bereich Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und sanktioniert.

Insgesamt wurden 54 Verkehrsverstöße festgestellt und geahndet. Unter anderem wurden 27 Verwarngelder wegen der Missachtung eines Stoppschilds erhoben, acht Verwarngelder wegen der Überschreitung der Schrittgeschwindigkeit in einem verkehrsberuhigten Bereich sowie sieben Verwarngelder wegen der Nutzung eines Fahrrads in der Fußgängerzone.

Im Rahmen der Maßnahmen wurden zudem 21 Personenkontrollen sowie zahlreiche Bürgergespräche geführt.

Die Polizei Gelsenkirchen wird auch weiterhin verstärkt Präsenz zeigen, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen und Gefahrenlagen frühzeitig zu unterbinden.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Stephan Knipp
Telefon: +49 (0) 209 365-2015
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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