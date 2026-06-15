Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zigarettenautomat gesprengt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Unbekannte haben am frühen Montagmorgen, 15. Juni 2026, einen Zigarettenautomaten in Gelsenkirchen-Resse gesprengt.

Gegen 1.35 Uhr kam es zur Explosion an der Middelicher Straße. Ein 42-jähriger Anwohner war durch den lauten Knall wach geworden. Beim Blick nach draußen sah er, wie zwei dunkel gekleidete Personen über die Eichenstraße flüchteten. Eine der beiden Personen trug zwei orangefarbene Tüten. In der Eichenstraße konnte ein weiterer Zeuge, ein 73-jähriger Gelsenkirchener, die Flüchtenden ebenfalls beobachten. Demnach trugen die beiden Tatverdächtigen Sturmmasken und fuhren mit einem in der Eichenstraße geparkten hellen Kleinwagen in Richtung A2 davon.

Die Polizei sucht weitere Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können. Diese Hinweise bitte telefonisch an das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0209 365 8120 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

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