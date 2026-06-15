Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Exhibitionist auf Parkplatz Resser-Mark

Gelsenkirchen (ots)

Ein Zeuge wurde am Montag, 15. Juni 2026, um 2 Uhr auf einen Mann aufmerksam, der sich auf einem Parkplatz an der Münsterstraße mit heruntergelassener Hose befand. Bei genauer Betrachtung stellte der Mann fest, dass sein Gegenüber augenscheinlich an seinem Geschlechtsteil manipulierte und sich dabei sehr offen neben seinem Auto zeigte. Auch die Beleuchtung im Fernlicht des Autos ließen den Halbnackten seine sexuellen Handlungen nicht unterbrechen. Der Zeuge informierte die Polizei, die kurze Zeit später eintraf. Beim Eintreffen der Polizei war der 44-jährige Gelsenkirchener immer noch mit sich selbst beschäftigt und machte zunächst auch keine Anstalten, sich gegenüber den anwesenden Personen zu bedecken. Da sich der Exhibitionist unkooperativ gegenüber den Anweisungen der Einsatzkräfte zeigte, wurde er mittels Handfesseln fixiert. Außerdem stellten die Beamten bei der Überprüfung des Autos fest, dass es aktuell über keinen Pflichtversicherungsschutz verfügt. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

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