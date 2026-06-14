Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Fünf Jugendliche berauben zwei Kinder in Buer

Gelsenkirchen (ots)

Am 13.06.26 gegen 15:10 Uhr wurden die beiden Kinder von fünf Jugendlichen vor einem Kiosk in der Röckstraße in Gelsenkirchen-Buer angesprochen. Die Täter fragten, ob sie Geld dabeihätten. Man würde sie zusammenschlagen, sollten sie lügen. Daraufhin händigten die Kinder ihr Geld aus, beide Kinder wurden jedoch zudem nach weiterem Geld durchsucht. Beschrieben werden die Täter wie folgt: männlich, südosteuropäischer Phänotypus, 16-17 Jahre alt, groß, schlank, sprachen gebrochenes Deutsch, einer trug eine türkise Jacke, ein weiterer hatte etwas auffälliges Rotes am oder im Auge. Hinweise zu den Tätern nimmt die Kriminalwache unter der Rufnummer 0209/365-8240 entgegen.

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