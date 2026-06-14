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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Hochsitz beschädigt

Gelsenkirchen (ots)

Mit Säge und Bohrschrauber ausgestattet beschädigte ein 64jähriger Mann einen Hochsitz in Gelsenkirchen-Scholven. Hierbei zeichnete ihn eine Wildkamera auf und er konnte noch am Tatort festgenommen werden. Mehrere Pfeiler des Hochsitzes waren bereits durchgesägt oder abgeschraubt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
Leitstelle
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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