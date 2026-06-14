POL-GE: Hochsitz beschädigt

Gelsenkirchen (ots) - Ein 21-jähriger Gelsenkirchener randalierte bei Familienangehörigen in der Wohnung. Dabei trat er zuvor die Wohnungseingangstür ein, um in die Wohnung zu gelangen und verhielt sich dann in der Wohnung aggressiv. Bei Eintreffen der Beamten versuchten bereits die Familienangehörigen den Mann festzuhalten. Die Beamten wurden durch den Beschuldigten direkt aggressiv angegangen, so dass er zu Boden ...

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