POL-GE: Hochsitz beschädigt
Gelsenkirchen (ots)
Mit Säge und Bohrschrauber ausgestattet beschädigte ein 64jähriger Mann einen Hochsitz in Gelsenkirchen-Scholven. Hierbei zeichnete ihn eine Wildkamera auf und er konnte noch am Tatort festgenommen werden. Mehrere Pfeiler des Hochsitzes waren bereits durchgesägt oder abgeschraubt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.
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