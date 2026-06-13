Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mann leistet erheblichen Widerstand

Gelsenkirchen (ots)

Ein 21-jähriger Gelsenkirchener randalierte bei Familienangehörigen in der Wohnung. Dabei trat er zuvor die Wohnungseingangstür ein, um in die Wohnung zu gelangen und verhielt sich dann in der Wohnung aggressiv. Bei Eintreffen der Beamten versuchten bereits die Familienangehörigen den Mann festzuhalten. Die Beamten wurden durch den Beschuldigten direkt aggressiv angegangen, so dass er zu Boden gebracht und fixiert werden musste. Auf dem Weg ins Gewahrsam ließ er sich mehrfach im Treppenhaus fallen, versuchte die Beamten anzuspucken und ihnen Kopfstöße zu geben. Kurz vor der Hauseingangstür riss der Beschuldigte sich erneut los und musste wieder zu Boden gebracht werden. Hierbei trat er mehrfach in Richtung der Beamten und stieß mit dem Kopf in ihre Richtung. Hierbei zogen sich zwei Beamte leichte Verletzungen zu, konnten jedoch weiter Dienst versehen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

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