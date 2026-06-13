Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 4-jähriges Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Ein Fahrzeugführer befuhr die Grillostraße und erfasste ein 4-jähriges Kind, welches sich mit seiner Mutter auf dem Gehweg befand. Warum sich das Kind plötzlich zum Unfallzeitpunkt auf der Straße befand, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar, die Ermittlungen dauern an. Das Kind wurde schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Bei der ärztlicher Untersuchung und Behandlung konnte letztlich eine Lebensgefahr für das Kind ausgeschlossen werden. Die Mutter des Kindes erlitt einen Schock und wurde ebenfalls ärztlich behandelt.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell