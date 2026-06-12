Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Soko Jugend im Einsatz/zahlreiche Kontrollen

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Gelsenkirchen (ots)

Polizei und kommunaler Ordnungsdienst haben erneut verstärkt Präsenz gezeigt und zahlreiche Maßnahmen getroffen, um Kinder- und Jugendkriminalität präventiv zu verhindern und repressiv zu bekämpfen. Am Freitag, 12. Juni 2026, haben zahlreiche Einsatzkräfte verstärkt im Gelsenkirchener Süden Präsenz gezeigt. So gab es unter anderem gemeinsam mit dem Kommunalen Ordnungsdienst Streifengänge auf der Bahnhofstraße und den angrenzenden Plätzen und Wegen. Dabei wurden zahlreiche Bürgergespräche geführt. Die Beamten kontrollierten aber auch bis in den Abend hinein mehrere Dutzend Kinder und Jugendliche. Dabei wurden einige illegale Tabakprodukte sichergestellt. Hierzu fertigten die Beamten Ordnungswidrigkeitenanzeigen und erhoben teilweise Verwarngelder. Zudem führten die Beamten Gefährderansprachen durch, machten Identitätsfeststellungen und fertigten Strafanzeigen, unter anderem wegen Widerstands und Beleidigung.

Gemeinsam mit einer Präventionsfachkraft der örtlichen Drogenberatung haben Einsatzkräfte des Kriminalkommissariates für Kriminalprävention und Opferschutz sowie die zuständige Bezirksbeamtin präventive Gespräche in einer LWL-Jugendhilfeeinrichtung an der Hülser Straße in Buer geführt. Hier konnten die dort betreuten Jugendlichen im Alter zwischen 11 und 16 Jahren in zwangloser Atmosphäre Fragen stellen und Erfahrungen schildern, die sie bereits mit der Polizei gemacht haben. Umgekehrt haben die Beamten die Chance genutzt, mit den Jugendlichen auf Augenhöhe ins Gespräch zu kommen. Hier ging es beispielsweise um die Themen Zivilcourage, Respekt und den Umgang mit sozialen Medien. Solche Gespräche werden in vielen Jugendhilfeeinrichtungen geführt. Sie gehören zum Einsatzkonzept der Polizei im Hinblick auf die Bekämpfung der Kinder- und Jugendkriminalität. Bereits am Dienstag, 2. Juni 2026, gab es einen ähnlich aufgebauten Einsatz mit dem gleichen Ziel. Hier trafen die Beamten in der Zeit von 10 bis 18 Uhr ebenfalls zahlreiche Maßnahmen. Unter anderem wurden 85 Identitäten festgestellt und vier Strafanzeigen gefertigt. Die Beamten fanden Betäubungsmittel, die sie sicherstellten. Ebenfalls sichergestellt werden konnten in diesem Einsatz ein verbotenes Faustmesser und eine Art Sense, die ein 19 Jahre alter Gelsenkirchener bei einer Kontrolle in der Altstadt mit sich führte. Auch hier fertigten die Beamten eine Anzeige. Auch in Zukunft werden die Ordnungspartner Stadt und Polizei an ihrem Einsatzkonzept festhalten, um der Kinder- und Jugendkriminalität entgegenzuwirken.

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