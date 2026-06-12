Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Jugendliche verletzen Kind bei Raubversuch

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei fahndet nach einem versuchten Raub am Donnerstag, 11. Juni 2026, nach zwei tatverdächtigen Jugendlichen. Die beiden Unbekannten hatten einen Zwölfjährigen gegen 14 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle "Am Stadthafen" an der Kurt-Schumacher-Straße Höhe Alfred-Zingler-Straße in Schalke-Nord angesprochen und im Folgenden unter Gewalteinwirkung dazu bringen wollen, ihnen Geld auszuhändigen. Erst als eine unbeteiligte Person einschritt, ließen die Täter zunächst von dem Gelsenkirchener ab, traten den Jungen aber kurz darauf, als dieser an ihnen vorbeilief, um die Örtlichkeit zu verlassen. Der Zwölfjährige wurde bei der Tat leicht verletzt. Beuten machten die Täter nicht.

Die beiden Angreifer, die in einer siebenköpfigen Gruppe unterwegs waren, können beschrieben werden. Der eine Jugendliche ist etwa 16 bis 18 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Er trug ein weißes T-Shirt, eine dunkelblaue Jeans sowie eine schwarze Jacke und hatte ein Fahrrad dabei. Der andere Gesuchte ist ebenfalls 16 bis 18 Jahre alt und etwas kleiner mit einer Körpergröße von geschätzt 1,70 Meter. Er trug ebenfalls eine dunkelblaue Jeans und zudem eine dunkle Jacke. Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können, melden sich mit Hinweisen bitte telefonisch bei der Polizei Gelsenkirchen unter 0209 365 7512 oder 0209 365 8240.

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