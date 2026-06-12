PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Jugendliche verletzen Kind bei Raubversuch

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei fahndet nach einem versuchten Raub am Donnerstag, 11. Juni 2026, nach zwei tatverdächtigen Jugendlichen. Die beiden Unbekannten hatten einen Zwölfjährigen gegen 14 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle "Am Stadthafen" an der Kurt-Schumacher-Straße Höhe Alfred-Zingler-Straße in Schalke-Nord angesprochen und im Folgenden unter Gewalteinwirkung dazu bringen wollen, ihnen Geld auszuhändigen. Erst als eine unbeteiligte Person einschritt, ließen die Täter zunächst von dem Gelsenkirchener ab, traten den Jungen aber kurz darauf, als dieser an ihnen vorbeilief, um die Örtlichkeit zu verlassen. Der Zwölfjährige wurde bei der Tat leicht verletzt. Beuten machten die Täter nicht.

Die beiden Angreifer, die in einer siebenköpfigen Gruppe unterwegs waren, können beschrieben werden. Der eine Jugendliche ist etwa 16 bis 18 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Er trug ein weißes T-Shirt, eine dunkelblaue Jeans sowie eine schwarze Jacke und hatte ein Fahrrad dabei. Der andere Gesuchte ist ebenfalls 16 bis 18 Jahre alt und etwas kleiner mit einer Körpergröße von geschätzt 1,70 Meter. Er trug ebenfalls eine dunkelblaue Jeans und zudem eine dunkle Jacke. Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können, melden sich mit Hinweisen bitte telefonisch bei der Polizei Gelsenkirchen unter 0209 365 7512 oder 0209 365 8240.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Merle Trippelsdorf
Telefon: +49 (0) 209 365-2011
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 11.06.2026 – 14:45

    POL-GE: Zeugenaufruf der Polizei - 13-jähriges Mädchen vermisst

    Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei Gelsenkirchen bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Fahndung nach einer vermissten 13-Jährigen. Das Kind ist am Mittwoch, 10. Juni 2026, nach der Schule nicht zu ihrem Wohnort zurückgekehrt. Die Gelsenkirchenerin ist von schlanker Statur und etwa 1,65 m groß. Sie trägt graue Jeans und ein schwarzes Oberteil im vergleichsweise auffälligen im "Cosplay-Kleidungsstil". Wer kann ...

    mehr
  • 11.06.2026 – 12:55

    POL-GE: Zigarettenautomat gesprengt - Zeugen gesucht

    Gelsenkirchen (ots) - Durch einen Lauten Knall wurde ein 30 Jahre alter Gelsenkirchener auf der Fischerstraße in Horst am frühen Donnerstagmorgen, 11. Juni 2026, um 3.38 Uhr aus dem Schlaf gerissen. Als er nachschaute, was die Ursache dieses Knallgeräuschs war, stellte er fest, dass ein in der Nähe befindlicher Zigarettenautomat gesprengt worden war. Der an einer Hauswand montierte Zigarettenautomat wurde durch die ...

    mehr
  • 11.06.2026 – 12:54

    POL-GE: Zeugenaufruf nach Brandstiftung

    Gelsenkirchen (ots) - Feuerwehr und Polizei Gelsenkirchen wurden am Mittwochabend, 10. Juni 2026, um kurz nach 23 Uhr zur Höchste Straße in Heßler alarmiert. Grund für den Einsatz war ein in Brand stehendes Auto. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen, jedoch entstand an dem Mercedes ein erheblicher Sachschaden. Nach aktuellem Ermittlungsstand geht die Polizei nicht von einem technischen Defekt aus und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren