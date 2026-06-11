Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zigarettenautomat gesprengt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Durch einen Lauten Knall wurde ein 30 Jahre alter Gelsenkirchener auf der Fischerstraße in Horst am frühen Donnerstagmorgen, 11. Juni 2026, um 3.38 Uhr aus dem Schlaf gerissen. Als er nachschaute, was die Ursache dieses Knallgeräuschs war, stellte er fest, dass ein in der Nähe befindlicher Zigarettenautomat gesprengt worden war. Der an einer Hauswand montierte Zigarettenautomat wurde durch die Kraft der Explosion stark verformt. Umherfliegende Bestandteile des Automaten beschädigten auch ein in der nähe geparktes Auto. Außerdem lagen zahlreiche Zigarettenschachteln auf dem Gehweg. Ein 55-jähriger Gelsenkirchener, der in der Nähe wohnt, nutzte die Chance und nahm Zigaretten an sich. Dabei wurde er von Zeugen beobachtet, die den Diebstahl den Polizeibeamten meldeten. Der Gelsenkirchener musste die Zigaretten wieder aushändigen.

Kurz nach dem lauten Knall beobachteten mehrere Zeugen, dass sich wahrscheinlich drei Personen an dem Automaten aufhielten. Ein Mann und zwei Frauen. Eine der Personen soll eine blaue Jacke getragen haben.

Die Polizei bittet um Hinweise, die mit diesem Sachverhalt in Verbindung stehen könnten. Informationen werden unter 0209 365 8112 oder unter 0209 365 8240 entgegengenommen.

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