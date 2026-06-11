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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugenaufruf nach Brandstiftung

Gelsenkirchen (ots)

Feuerwehr und Polizei Gelsenkirchen wurden am Mittwochabend, 10. Juni 2026, um kurz nach 23 Uhr zur Höchste Straße in Heßler alarmiert. Grund für den Einsatz war ein in Brand stehendes Auto. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen, jedoch entstand an dem Mercedes ein erheblicher Sachschaden. Nach aktuellem Ermittlungsstand geht die Polizei nicht von einem technischen Defekt aus und kann Fremdeinwirkung nicht ausschließen.

Daher werden Zeugen gesucht, die verdächtiges Verhalten beobachtet haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 0209 365 7112 oder unter 0209 365 8240 entgegen.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitungsstab/Pressestelle
Polizeioberkommissar Florian Mühlenbrock
Telefon: +49 209 365 2012
E-Mail: poststelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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