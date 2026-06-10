Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zwei 15-Jährige erneut mit Auto in Gelsenkirchen gestoppt

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei ermittelt gegen zwei 15-Jährige, die nicht zum ersten Mal mit einer verbotenen Autofahrt im Straßenverkehr aufgefallen sind. Erst in der vergangenen Woche waren gegen die beiden Gelsenkirchener mehrere Strafverfahren eingeleitet worden, unter anderem wegen des Verdachts auf ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Waffenbesitzes. Die Polizei berichtete hierzu am 3. Juni 2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/6287760

Offensichtlich unbeirrt dieser rechtlichen Konsequenzen wurden Polizeibeamte am Dienstagvormittag, 9. Juni 2026, gegen 11.30 Uhr erneut auf die beiden Jugendlichen aufmerksam, als diese wieder mit einem Auto im Gelsenkirchener Stadtgebiet unterwegs waren. Die Polizisten stoppten das Fahrzeug an der Skagerrakstraße in Bulmke-Hüllen und kontrollierten die beiden Minderjährigen. Bei dieser Kontrolle stellte sich heraus, dass die an dem Fahrzeug angebrachten Kennzeichen gestohlen gemeldet worden waren. Darüber hinaus stießen die Beamten im Fahrzeuginneren auf Tütchen mit Betäubungsmitteln, die sichergestellt wurden. Da beide 15-Jährige angaben, am Steuer des Fahrzeugs gesessen und dieses unter dem Einfluss von Drogen geführt zu haben, wurden sie zur Polizeiwache gebracht. Dort entnahm ihnen ein Arzt Blutproben. Das Fahrzeug und die Kennzeichen wurden sichergestellt. Wie die beiden Gelsenkirchener an das Auto kamen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Bei einem der Jugendlichen fanden die Beamten zudem einen Schlagring, der ebenfalls sichergestellt wurde. Eingeleitet wurden nun mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss, Urkundenfälschung sowie Verstößen gegen das Waffengesetz. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurden die Jugendlichen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

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