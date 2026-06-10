PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Bei einer Kollision in der Altstadt ist ein Radfahrer schwer verletzt worden.

Gegen 16.25 Uhr war eine 47-jährige Gelsenkirchenerin am Dienstag, 9. Juni 2026, auf der Gabelsbergerstraße in Fahrtrichtung Luitpoldstraße unterwegs. Als sie rechts in die Luitpoldstraße abbog, kam es zur Kollision mit dem 81-Jährigen auf seinem Fahrrad. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den Gelsenkirchener vor Ort und brachte ihn anschließend zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde.

Das Fahrrad des 81-Jährigen wurde zur Eigentumssicherung sichergestellt.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Stephan Knipp
Telefon: +49 (0) 209 365-2015
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 09.06.2026 – 19:54

    POL-GE: 13-Jährige wieder da - Fahndung nach Vermisster kann eingestellt werden

    Gelsenkirchen (ots) - Das seit dem 5. Juni 2026 aus Gelsenkirchen-Horst vermisste 13jährige Mädchen ist wieder zurück in Gelsenkirchen. Sie hat sich selbstständig auf der Polizeiwache Süd gemeldet und ist wohlauf. Sie konnte ihrer Mutter übergeben werden. Die Polizei Gelsenkirchen bedankt sich bei bei allen, die sich an der Suche beteiligt haben. Die ...

    mehr
  • 09.06.2026 – 16:10

    POL-GE: Polizeibeamte in zivil beleidigt - Strafanzeige und Bericht an das Straßenverkehrsamt

    Gelsenkirchen (ots) - Die falschen Adressaten für gleich mehrere Beleidigungen hatte sich ein 19-jähriger Gelsenkirchener am Montagmorgen, 8. Juni 2026, ausgesucht. Zwei Polizeibeamte waren in zivil gegen 8 Uhr in Schalke unterwegs. Mit ihrem Auto bogen sie von dem Hüttweg auf die Bismarckstraße ein und befanden sich im stockenden Verkehr. Der 19-Jährige fühlte ...

    mehr
  • 09.06.2026 – 15:11

    POL-GE: Auto und Transporter kollidieren - ein Schwerverletzter

    Gelsenkirchen (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten sind Einsatzkräfte der Polizei am Dienstagmorgen, 9. Juni 2026, in der Feldmark gefahren. Gegen 8.35 Uhr waren ein 25-jähriger Gelsenkirchener mit seinem Auto sowie ein 31 Jahre alter Mann aus Gelsenkirchen mit einem Transporter jeweils auf der Schwarzmühlenstraße in entgegengesetzten Fahrtrichtungen unterwegs. Aus noch nicht geklärter Ursache ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren