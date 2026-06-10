Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Bei einer Kollision in der Altstadt ist ein Radfahrer schwer verletzt worden.

Gegen 16.25 Uhr war eine 47-jährige Gelsenkirchenerin am Dienstag, 9. Juni 2026, auf der Gabelsbergerstraße in Fahrtrichtung Luitpoldstraße unterwegs. Als sie rechts in die Luitpoldstraße abbog, kam es zur Kollision mit dem 81-Jährigen auf seinem Fahrrad. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den Gelsenkirchener vor Ort und brachte ihn anschließend zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde.

Das Fahrrad des 81-Jährigen wurde zur Eigentumssicherung sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell