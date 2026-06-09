Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 13-Jährige wieder da - Fahndung nach Vermisster kann eingestellt werden

Gelsenkirchen (ots)

Das seit dem 5. Juni 2026 aus Gelsenkirchen-Horst vermisste 13jährige Mädchen ist wieder zurück in Gelsenkirchen. Sie hat sich selbstständig auf der Polizeiwache Süd gemeldet und ist wohlauf. Sie konnte ihrer Mutter übergeben werden.

Die Polizei Gelsenkirchen bedankt sich bei bei allen, die sich an der Suche beteiligt haben. Die Fahndungsmaßnahmen wurden alle zurückgenommen.

Alle Medien, die die Fahndung veröffentlicht haben, werden gebeten, die entsprechenden Fotos zu löschen.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell