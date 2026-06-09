Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Auto und Transporter kollidieren - ein Schwerverletzter

Gelsenkirchen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten sind Einsatzkräfte der Polizei am Dienstagmorgen, 9. Juni 2026, in der Feldmark gefahren. Gegen 8.35 Uhr waren ein 25-jähriger Gelsenkirchener mit seinem Auto sowie ein 31 Jahre alter Mann aus Gelsenkirchen mit einem Transporter jeweils auf der Schwarzmühlenstraße in entgegengesetzten Fahrtrichtungen unterwegs. Aus noch nicht geklärter Ursache kollidierten die beiden Fahrzeuge frontal miteinander. Dabei wurde der 31-Jährige schwer und der 25-Jährige leicht verletzt. Beide Männer wurden zur medizinischen Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Schwarzmühlenstraße zwischen der Zeppelinallee und dem Hördeweg gesperrt.

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