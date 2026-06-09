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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schwerverletzter Motorradfahrer nach Kollision mit Streifenwagen in Krefeld

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Streifenwagen ist ein Motorradfahrer am Dienstag, 9. Juni 2026, in Krefeld-Uerdingen schwer verletzt worden. Auf der Anfahrt zu einem Einsatz waren zwei Streifenwagen gegen 4.10 Uhr mit Sonder- und Wegerechten auf der Alte Krefelder Straße in Fahrtrichtung Augustastraße unterwegs. Nachdem das erste Polizei-Fahrzeug eine Kreuzung passiert hatte, auf die die Wüstrathstraße und Mündelheimer Straße treffen, fuhr nach aktuellem Stand der Ermittlungen auch der zweite Streifenwagen bei grüner Ampel in diese Kreuzung. Dabei stieß der Streifenwagen mit einem 60-jährigen Motorradfahrer zusammen, der von der Wüstrathstraße aus in die Kreuzung einfuhr. Der Krefelder wurde schwer verletzt und nach einer Erstversorgung vor Ort zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Eine Lebensgefahr kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Für die Unfallaufnahme wurde ein speziell geschultes Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Düsseldorf hinzugezogen.

Aus Neutralitätsgründen hat das Polizeipräsidium Gelsenkirchen die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen. Diese Ermittlungen dauern an.

Anfragen von Journalisten beantwortet die Pressestelle der Polizei Gelsenkirchen.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Merle Trippelsdorf
Telefon: +49 (0) 209 365-2011
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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