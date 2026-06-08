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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugensuche: Jugendliche Räuber drohen Schläge an und flüchten mit Tatbeute

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem unbekannte Jugendliche einem 13-Jährigen am Montag, 1. Juni 2026, in Buer Bargeld geraubt haben. Die Unbekannten sprachen den 13 Jahre alten Jungen und seinen 14-jährigen Freund gegen 14.15 Uhr an, als diese zu Fuß auf der Hochstraße unterwegs waren. Als sie die Gelsenkirchener nach Geld fragten, sie packten und Schläge androhten, übergab ihnen der 13-Jährige einen geringen Geldbetrag. Anschließend flüchteten die Täter, die in einer größeren Gruppe unterwegs waren.

Gesucht werden nun Zeugen: Einer der Täter ist etwa 16 bis 17 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß und hatte einen Bartansatz an Oberlippe und Kinn. Ein weiterer Gesuchter ist ungefähr 15 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und hatte blonde Haare, die er oben lang und zur Seite gegelt trug. Die Haare an den Kopfseiten waren kurz rasiert. Ein anderer Flüchtiger ist ebenfalls circa 15 Jahre alt und rund 1,70 Meter groß. Er hatte einen kleinen Oberlippenbart und kurz rasierte Haare mit Stirnpony. Der vierte Täter ist ungefähr 16 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und hatte volleres Haar mit einer Welle im vorderen Kopfbereich. Die Tatverdächtigen sollen untereinander in arabischer Sprache geredet haben. Zeugen, die Hinweise zu der Gruppe und den Tatverdächtigen geben können, melden sich bitte bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Telefonnummern 0209 365 7512 oder unter 0209 365 8240.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Merle Trippelsdorf
Telefon: +49 (0) 209 365-2011
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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