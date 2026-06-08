Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: ROADPOL-Kontrollwoche "2-Wheeler" - Zweiräder im Fokus der Polizeikontrollen

Gelsenkirchen (ots)

Im Rahmen der europaweiten ROADPOL-Kontrollwoche führte die Polizei Gelsenkirchen vom 1. bis zum 7. Juni 2026 Schwerpunktkontrollen im gesamten Stadtgebiet durch.

Die Maßnahmen der ROADPOL-Aktionswoche umfassen zum Beispiel:

o Durchführung von Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt auf Motorrad- und Rollerfahrer.

o Überprüfungen von Verkehrsverstößen im Hinblick auf Sicherheitstechnik, Beleuchtung, Helmtragepflicht und Betriebssicherheit.

o Aufmerksamkeits- und Präventionsmaßnahmen in der Verkehrserziehung.

Neben zahlreichen festgestellten Geschwindigkeitsverstößen wurden beispielsweise auch Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz und wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verfolgt. Die Polizei Gelsenkirchen betont, dass der Schutz aller Verkehrsteilnehmer an erster Stelle steht. Ziel der ROADPOL-Aktion ist es, die Verkehrssicherheit für Zweiradfahrerinnen und -fahrer nachhaltig zu erhöhen.

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