Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Taube in Erle mit Luftpistole erschossen

Gelsenkirchen (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge hörte am Samstagabend, 6. Juni 2026, gegen 20.30 Uhr ein Schussgeräusch aus einem Garten an der Hertener Straße. Zeitgleich beobachtete er, wie eine Taube tödlich getroffen von dem Dach eines Gartenhauses zu Boden fiel. Polizeibeamte nahmen das verendete Tier in Augenschein und stellten eine Schussverletzung fest. Der Zeuge konnte Angaben hinsichtlich des Aufenthaltsortes des Schützen machen, woraufhin die Beamten die entsprechende Wohnung aufsuchten. Der 59-jährige Gelsenkirchener wurde mit den Vorwürfen konfrontiert und gab zu, mit einer Luftpistole auf die Taube geschossen zu haben.

Die Polizeibeamten stellten die Luftpistole sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen Jagdwilderei ein.

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