Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Jugendliche berauben Kind - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 15:50 Uhr hielt sich ein 12-jähriger Gelsenkirchener Junge mit einem Freund auf dem Schulhof der Lindenschule, Urbanusstr. 25 in Gelsenkirchen-Buer, auf. Als sie sich auf dem dortigen Klettergerüst befanden, sollen fünf Jugendliche hinzugekommen sein. Zunächst sollen diese den 12jährigen nach Geld gefragt haben. Als dieser verneinte, wurde er festgehalten und einschüchternd aufgefordert, seine Geldbörse aus der Hosentasche zu holen. Zunächst weigerte sich der Geschädigte, kam aber aus Angst dann der Forderung nach. Ein Tatverdächtiger entriss dem Jungen die Börse und entnahm fünf Euro. Anschließend flüchteten die fünf Jugendlichen gemeinsam auf der Urbanusstr. in östliche Richtung. Die Haupttäter können wie folgt beschrieben werden:

Tatverdächtiger 1:

ca. 170-175 cm, 14-15 Jahre, schlank, südl. Phänotyp, bekleidet mit schwarzer Hose, Pulli, Schuhe und Gucci-Cap; zudem eine Gucci-Bauchtasche

Tatverdächtiger 2:

ca. 175-180cm, 14-15 Jahre, schlank, südl. Phänotyp, schwarz gekleidet

Tatverdächtiger 3:

ca. 170-175cm, 13-14 Jahre, schlank, südl. Phänotyp, Hämatom am linken Auge, schwarz gekleidet

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Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden der Tatverdächtigen. Zeugen, die weitere Angaben zum Sachverhalt und den Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8120 oder bei der Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240 zu melden.

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