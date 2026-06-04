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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zwei Täter flüchtig nach Sprengung eines Zigarettenautomaten

Gelsenkirchen (ots)

Vermutlich mittels Pyrotechnik wurde in der Nacht zum heutigen Tage in Gelsenkirchen-Erle Auf dem Fettingkotten ein Zigarettenautomat mittels unbekanntem Sprengmittel gewaltsam geöffnet und die darin befindlichen Zigarettenschachteln entwendet. Anschließend flüchtete einer der Täter mit einem Zweirad, der andere zu Fuß. Die zu Fuß flüchtende Person wird als ca. 170-180 cm groß, männlich, schlank, bekleidet mit schwarzer Hose und einer schwarzen Steppjacke mit Kapuze beschrieben. Hinweise auf die Täter nimmt die Kriminalwache unter der Rufnummer 0209/365-8240 entgegen.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
Leitstelle
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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